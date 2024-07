Ridurre le rese per ettaro dei vini invece di chiedere soldi per estirpare Frescobaldi bacchetta i Consorzi di tutela

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Avere tanto vino serve a poco se non si vende ed è per questo motivo che occorreleproduttive se si vuole evitare il tracollo del sistema viticolo italiano. Lamberto, presidente dell'Unione italiana, non usa mezze misure. I concetti espressi dall'imprenditore toscano sono quelli che ha ribadito recentemente in diverse uscite pubbliche nei mesi scorsi, ma ora suonano come degli allarmi, dal momento che la vendemmia è iniziata e, come ha evidenziato il sondaggio pre-raccolta del settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, l'Italia vedrà certamente i volumi aumentare, probabilmente su livelli standard (intorno ai 45 milioni di ettolitri) rispetto al magro raccolto del 2023, che con 38 milioni di ettolitri è stato il più scarso da almeno 70 anni.