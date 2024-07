Percassi | Koopmeiners per noi resta incedibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le ricchissime sirene arabe cantano per Berat Djimsiti. Le altrettanto ricche sirene americane cantano per Aleksey Miranchuk. Due degli eroi atalantini di Dublino. In due situazioni diverse. Il 29enne attaccante russo rischia di non trovare più spazio davanti con l’innesto di Zaniolo e la conferma di De Ketelaere e Touré. La sua uscita era programmata da inizio mercato e adesso sta per concretizzarsi, con la cessione agli americani dell’Atlanta United per 12 milioni. "Confermo l’interesse dell’Atlanta per Miranchuk: siamo in uno stato avanzato della trattativa", ha confermato ieri l’amministratore delegato nerazzurro Lucaa margine della conferenza stampa a Zingonia di presentazione delle nuove maglie stagionali e della partnership con Acqua Lete, che sarà il main sponsor atalantino per le prossime tre stagioni.