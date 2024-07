Operaio chiede un permesso perché sta male il giorno dopo lo trovano morto in albergo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dramma nel Bresciano. Stamattina, venerdì 26 luglio, undi 54 anni di Padova è stato trovatonella sua camera d'. Ancora da stabilire le cause del decesso. Una morte che, di primo acchito, potrebbe sembrare misteriosa. Anche se, secondo le prime ricostruzioni e rilievi, il 54enne sarebbe stato stroncato da un infartoche ieri aveva chiesto al responsabile di assentarsi dal cantiere nella Bassa bresciana dove stava lavorandonon si sentiva bene. Stamani non si è presentato sul posto di lavoro. A quel punto i colleghi, preoccupati anche dal modo in cui si era allontanato ilprecedente, sono andati a cercarlo nell’dove stava alloggiando e l’hanno trovato senza vita in camera.