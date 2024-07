Mitre svela uno speciale pallone FA Community Shield con un cenno alla storia del sipario

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il tradizionale evento inaugurale del calcio inglese sarà un evento tutto Manchester: l’FAsi svolgerà sabato 10 agosto. I vincitori della Premier League, il Manchester City, cercheranno di invertire la tendenza, che li ha visti perdere le ultime tre edizioni della partita, quando affronteranno i rivali locali del Manchester United. Questa partita sarà una rivincita della finale di FA Cup di maggio, in cui gli sfavoriti Red Devils hanno impedito ai loro rumorosi vicini di vincere la seconda doppietta consecutiva grazie ai gol di Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, che hanno suggellato la vittoria per 2-1.