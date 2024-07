Meteo previsioni weekend | torna Caronte sarà di nuovo super caldo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 luglio 2024)nel, previsto diunafoso fuori dalla norma: ledi questo fine settimana Ancora un giorno di tregua ci separa dal ritorno del grande. Le temperature, per il momento elevate ma ancora sopportabili, stanno per lasciare spazio a un’ondata di calore estremo. L’anticiclone africanoè pronto a fare nuovamente capolino portando con sé afa e temperature da record. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni secondo gli esperti.– notizie.comAndrea Garbinato, responsabile della redazione del sito iL.it, anticipa ad Adnkronos che nelle prossime ore vivremo una breve fase di tregua con una leggera flessione delle temperature. Questo grazie al flusso da nord-ovest che in quota porterà un po’ di respiro e favorirà una maggiore nuvolosità al Nord e qualche isolato temporale sui rilievi.