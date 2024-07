LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | enorme rave party sulla Senna! sfila l’Italia con Tamberi ed Errigo

Leggi tutta la notizia su oasport

22.31: Inno olimpico e viene issata la bandiera olimpica 22.29: Il cavaliere si avvicina verso il pennone dove verrà issata la bandiera olimpica. Ai lati la tribuna d'onore 22.26: Il cavallo, vero questa volta, cammina verso il Trocadero 22.24: Prosegue il viaggio nella storia dei Giochi Olimpici con le immagini che sono giunte ad Atlanta 1996 22.20: Le bandiere sono al Trocadero, portate dagli sbandieratori 22.18. Scorrono le immagini delle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici 22.17: Viene ripercorsa la storia della ripartenza dei Giochi Olimpici moderni, rinati grazie al Barone De Coubertin 22.15: Un cavallo meccanico sta solcando le acque della22.13: "Ensemble Unis pour la paix" la scritta che appare in sovrimpressione 22.