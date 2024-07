La resa | ecco cosa può succedere ora negli Stati Uniti dopo la rinuncia di Joe Biden

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per giorni il mondo e glihanno guardato ai democratici americani e alla possibilità di un ritiro di Joedalla corsa alla Casa Bianca con due sentimenti distinti ma speculari. Da un lato qualcuno pensava che quello che si stava prospettando fosse qualche non poteva, non nella realtà, non fuori dalla trama di House of Cards o di qualche altra serie tv. Dall’altro, che tale possibilità non sembrava poter avere alternative. Una situazione che ben mostra il cul de sac in cui i democratici americani si sono trovati (o forse sarebbe più corretto dire: in cui si sono infilati) col rischio di una prospettiva “lose-lose”.