La forza della squadra

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un tempo c’erano i conduttori ed eventualmente qualche ospite. Adesso sono gli ospiti a tenere in piedi conduttori e programmi. L’opinionista, ruolo che in tv aveva un’accezione quasi negativa, marginale, come fosse un ripiego professionale, è assurto a posizioni di prestigio, si è nobilitato sino ad acquisire sempre maggiore rilevanza televisiva, qualunque fosse il genere di programma trasmesso. L’opinionista tv, da accessorio a comprimario Se, anni fa, era accessorio, adesso l’opinionista è diventato comprimario del conduttore al punto che numerosi programmi si reggono sulle opinioni, in un palleggio verbale conduttore-ospite che cerca di fornire allo spettatore un pluralismo di vedute che accenda la discussione o stimoli la riflessione sugli argomenti di cui si tratta.