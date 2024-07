La Calabria azzurra contro l’Autonomia Occhiuto rilancia sulla moratoria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dall’Europa alla giustizia, Lega e Forza Italia sono in competizione su tutto. Emblematico il braccio di ferro nella giunta della Regione Lazio con gli azzurri che chiedono un rimpasto per avere una rappresentanza adeguata ai numeri, rispetto al Carroccio. Ma dove lo sdiventa infuocato èriforma bandiera della Lega, ovverodifferenziata.critica ancoradifferenziata Ieri il presidente della Regione, Roberto, è tornato ad attaccarla. “Non ho pregiudizi suldifferenziata. Il ddl Calderoli, che non è uno ‘spacca Italia’, è stato migliorato grazie a FI, ma la legge andava maggiormente approfondita. Ci sono materie, come quelle non soggette ai Lep, per le quali si potrebbero fare subito intese.