Juve brucia la sconfitta a Norimberga Thiago Motta ammette | Dobbiamo migliorare

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Si chiude con una nettail ritiro tedesco della. Squadra imballata, idee ancora da assimilare,più in forma e rinforzi che dovranno ancora arrivare: 3-0 e poco da salvare. Lavori in corso in casa bianconera che ora tornerà a Torino per lavorare alla Continassa, in attesa degli ultimi acquisti dal mercato. Poche cose si sono viste, soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa, con un numero maggiore di titolari, un approccio diverso, più possesso palla ma anche disattenzioni difensive importanti. Vlahovic avrebbe potuto pareggiare su rigore al 72’, ma ha calciato sul palo, così i tedeschi si sono mostrati più in palla nel finale e hanno sfruttato il campo aperto per arrotondare il punteggio.