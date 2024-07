Il mondo gialloblù Fermana un’altra cordata rinuncia ad acquisire il club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)a proseguire nelle trattative per l’acquisizione dellaanche un altro gruppo, quello cui facevano capo gli imprenditori locali. La comunicazione ufficiale dall’acquisizione dellada parte del gruppo rappresentato dal consulente Ciucani è arrivata nella mattinata di ieri, intorno alle 9,.40. Poche semplici righe per ufficializzare il passo indietro. "Con enorme rammarico, nonostante tutti gli sforzi profusi per dare esito positivo alla trattativa in corso per l’acquisizione dellaCalcio, comunichiamo ufficialmente laall’operazione. Ringraziamo la famiglia Simoni per la grande disponibilità e la stima, peraltro reciproca, verso il nostro gruppo. Facciamo il tifo per chiunque voglia dare un futuro stabile e organizzato allaCalcio".