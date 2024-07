Il giovane aquilotto alla quarta stagione a Spezia Mi ispiro molto a Daniele Verde Candelari basta chiedere Gioco dove serve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "È il quarto anno che sono a, ormai mi sento un po’ spezzino.è una città bellissima, sul mare, che mi ricorda la mia Ancona. Mi sono ambientato benissimo". Il marchegiano Pietro, classe 2005, nel tessere le lodi dell’ambiente spezzino, ha ricordato i momenti salienti della sua crescita: "Il passaggio in prima squadra in pianta stabile, avvenuto lo scorso anno, non è stato semplice per le differenze dal punto di vista tecnico e fisico. Credo, però, di essermi adattato bene, lo dimostrano le otto presenze accumulate. Il mio esordio in Serie B nel match contro il Cosenza, allo stadio ’Alberto Picco’, resta per me un momento indimenticabile: ancora ricordo la fatica fatta ad addormentarmi la sera prima del match. È stata un’annataformativa in una piazza prestigiosa come quella spezzina. Nel prossimo campionato punto ad aumentare il numero delle presenze.