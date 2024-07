Il decreto liste d’attesa e l’estate senza dottori | Nel 2026 15 milioni senza medico di famiglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Dlè legge. Ma la dotazione rimane un mistero. E intanto gli studi dei medici dichiudono per ferie. Perché con la carenza dinon si trovano i sostituti. E c’è chi è costretto a pagare per gli esami del figlio. Mentre le critiche al governo Meloni arrivano anche dalla sua maggioranza. «È una misura tampone e non risolutiva», dice Licia Ronzulli di Forza Italia, vicepresidente del Senato. E secondo Silvestro Scotti, segretario della Fimmg (il sindacato dei medici), nelci saranno 15di italianidi, «oppure ciascuno di loro dovrà arrivare ad assistere fino a 2.500 pazienti». Mentre già oggi manca a 4«o ne hanno uno che deve seguire troppi pazienti». E mentre in alcune Asl ci sono gli ambulatori per i pazienti, c’è allarme per i malati cronici.