Harry è preoccupato per Meghan | di che cosa ha paura

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Social. Il principeha rilasciato un’intervista per il documentario “Tabloids on Trial”, rivelando alcune preoccupazioni in merito alla moglieMarkle. “La stampa si è spinta troppo oltre”, è questo il messaggio che lascia al pubblico il duca di Sussex nell’intervista per il documentario di ITV. Ma scopriamo insieme maggiori dettagli e che cos’è che lo preoccupa così tanto. ( dopo le foto) Leggi anche: Italia, fortissima scossa di terremoto poco fa Leggi anche: La regina viene travolta mentre incontra la folla insieme al marito (VIDEO)perMarkle: dihaMarkle sono ormai “barricati” in California dall’allontanamento da casa Windsor, risalente al 2020, con i due figli Lilibet e Archie.