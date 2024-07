Dramma di Corinaldo i familiari davanti al tribunale di Ancona | Li avete uccisi un’altra volta vogliamo giustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Hanno sfilato per le vie del centro per far sentire la loro voce. Il disappunto, lo sconforto, il dolore, mescolati alla rabbia per una sentenza, quella dello scorso 17 giugno, che non rendealla morte di figli, fratelli, sorelle, mamme e mogli. Le famiglie e gli amici di Daniele, Eleonora, Mattia, Asia, Benedetta ed Emma chiedono. Quella che, ritengono, ildiabbia negato loro e alla memoria dei loro cari, scomparsi nella tragedia della Lanterna Azzurra di, con quella sentenza di assoluzione per i reati più gravi, omicidio colposo plurimo e disastro colposo, giunta nei confronti di amministratori e responsabili della sicurezza. La considerano una beffa che si aggiunge al danno di aver vissuto la terribile scomparsa dei loro. Non ci stanno, rifiutano le motivazioni del giudice.