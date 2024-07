DC STUDIOS | il co-presidente spiega perché SUPERMAN non sarà al Comic-Con

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024) DC: il co-nonal-Con Secondo il co-dei DCPeter Safran, è troppo presto per avere un panel nella Hall H del San Diego-Con. In un’intervista a The Wrap, Safran ha dichiarato: “Dal mio punto di vista, è troppo presto. Un anno è sinceramente un periodo lungo per una campagna e quindi, dal nostro punto di vista, penso che andremo più forte e più duramente in un periodo più breve, piuttosto che allungarlo. Questo è il nostro istinto. Credetemi, nei prossimi 12 mesi non mancherànella vostra vita”. La risposta di Safan è sicuramente un po’ inquietante e ci fa pensare che ci sia qualcos’altro in ballo, dietro le quinte. In passato ci sono stati molti casi in cui glisi sono presentati al SDCC per annunciare e/o promuovere progetti che erano in programma da più di un anno.