Corriere dello Sport – Ecco come farò giocare Mbappé Vinicius e Rodrygo

(Di venerdì 26 luglio 2024) 2024-07-26 01:20:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Ospite del podcast del suo ex giocatore Obi Mikel, Carlo Ancelotti ha risposto a una delle domande più gettonate dopo l’acquisto di Kyliane: dove giochera nel suo Real Madrid? Carletto lo ha chiarito senza tentennamenti e con un pizzico di sarcasmo: “Lo vedoin attacco e l’attacco è molto largo, il campo è di 68 metri e gli attaccanti devono coprirlo. Se mi chiedi dove ha giocato Vinícius la scorsa stagione, beh, non ha giocatoala sinistra. La chiave per avere un buon gioco offensivo è la mobilità dei giocatori, quindi a volte puòa sinistra, a volte al centro”.