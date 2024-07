Canoa velocità le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arrivano le, finalmente. Le acque di Vaires-sur-Merne ospiteranno, tra le altre, anche le gare di. Nelle dieci gare a disposizione, l’Italia ha a disposizione soltanto due equipaggi, e in maniera realistica, le chance di vedere qualcuno dei nostri sul podio a cinque cerchi sono abbastanza basse. Qualche speranza, forse velleitaria forse no, per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500. I due avevano portato l’imbarcazione ai Giochi grazie all’accesso alla finale dei Mondiali 2023, chiusi al settimo posto. Alla fine si è optato di portare i due, che si stanno comunque battendo bene nell’ambito continentale e mondiale nella disciplina.