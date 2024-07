Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 26 luglio programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)venerdì 26iniziano ufficialmente ledi. Dopo un paio di giornate preliminari riservate ad alcuni incontri di calcio, pallamano, rugby a 7 e ai ranking round di tiro con l’arco, i Giochi entrano nel vivo con la Cerimonia d’Apertura. A partire dalle ore 19.30 avrà luogo uno dei momenti più iconici della rassegna a cinque cerchi: le delegazioni dei Paesi che partecipano all’evento sportivo più importante al mondo sfileranno in una maniera decisamente particolare. Per la prima volta nella storia, infatti, la Cerimonia d’Apertura non si svolgerà all’interno di uno Stadio, ma lungo la Senna: gli atleti percorreranno sei chilometri lungo il fiume della metropoli transalpina a bordo di alcune barche. L’Italia sfilerà per 91ma, guidata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.