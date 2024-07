Brescianini al Napoli | Marcolin elogia l’operazione di mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dariolodacome jolly ideale per ildi Conte. De Laurentiis pronto a investire 12 milioni per il centrocampista del Frosinone.: il jolly che fa gola aldi Conte Il, su esplicita richiesta di Antonio Conte, si muove con decisione per Marcodel Frosinone. Il centrocampista classe 2000, gestito dall’agenzia GR Sports di Giuseppe Riso, è al centro di una trattativa che vede gli azzurri pronti a investire 12 milioni di euro, bonus compresi, per battere la concorrenza dell’Atalanta. Dario, ex calciatore e attuale opinionista di, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kissil possibile trasferimento: “ha fatto diversi ruoli quest’anno, ha fatto anche la punta, è un giocatore di gamba. Ilha Folorunsho con quelle qualità, maè un jolly.