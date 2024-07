Barista rapinata e stuprata da un 19enne | il video terrificante dell’aggressione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’aggressore è stato individuato nel giro di pochi giorni. Alessandro G., 19 anni,presso il vicino ospedale cittadino, è stato arrestato dai carabinieri mentre serviva cappuccini e caffè al bancone. Per gli inquirenti, è lui l’autore della rapina con stupro di una 35enne avvenuta in centro a Vimercate lo scorso sabato 13 luglio. La giovane donna stava aprendo il locale in cui lavora come dipendente quando il ragazzo, che abita poco lontano, le ha puntato una pistola alla tempia, ordinandole di consegnare l’incasso di 70 euro. Successivamente, l’ha costretta a entrare nel retrobottega e ha abusato di lei, ignorando le suppliche della vittima. Nonostante lo stato di shock, è stata proprio la donna a lanciare l’allarme e a fornire dettagli cruciali alle pattuglie, contribuendo all’identificazione del giovane. Alessandro G.