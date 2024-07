Attacchi alla rete ferroviaria in Francia | Modus operandi da estrema sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) È cominciata nel segno del caos e della tensione la giornata di oggi in, che terminerà con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi sulla Senna, a Parigi. Questa mattina la Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, ha denunciato dei «sabotaggi» su larga scaladell'alta velocità, dove si sono verificati incendi dolosi e alcuni cavi sono stati tagliati. Diverse linee sono rimaste bloccate, soprattutto a nord e ad est del Paese, ma anche nel tunnel dell'Eurostar che passa sotto la Manica. A Parigi, la circolazione della stazione di Montparnasse è ripresa solamente a fine mattinata. Il presidente della Sncf, Jean-Pierre Farandou, ha parlato di 800 mila viaggiatori colpiti dai disagi. Tra questi, molti avevano previsto di recarsi a Parigi in giornata per assistere all'apertura dei Giochi. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dProcura di Parigi.