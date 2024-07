Amici 24 svolta dietro i banchi | una famosa cantante diventa professoressa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giusy Ferreri sbarca ad24 in qualità didi canto: l’indiscrezione Tra i nuovi volti di24 potrebbe esserci l’arrivo di Giusy Ferreri, la celebrespecializzata negli ultimi anni in tormentoni sembra pronta a entrare nella squadra di Maria De Filippi a partire dalla prossima edizione del talent di Canale Cinque. Stando a quanto ricostruito dall’esperto di gossip Amedeo Venza, lasarebbe in trattative avanzate con la produzione e andrebbe con tutta probabilità a rilevare Anna Pettinelli. “Trattativa in corso per Giusy Ferreri che approderà adcome insegnante di canto” il post riportato da Venza. Dovrebbe restare al suo posto, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Lorella Cuccarini, che invece aveva già confermato il suo ritorno nel programma di Canale Cinque.