Allarme Metalli Pesanti | Aria Contaminata in Via Custoza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Chieti - L'respirata dai residenti di viadain concentrazioni elevate. Questo è il preoccupante verdetto emerso dalle analisi effettuate dall'Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale), avviate a seguito delle segnalazioni del comitato Villabloc. Il caso è stato segnalato alla Procura per un'indagine approfondita. Le analisi, avviate nel dicembre scorso, hanno preso il via dopo che il comitato Villabloc aveva rilevato la presenza di una polvere gialla sospetta depositata sulle superfici nella zona. I risultati sono stati comunicati al Comune, che ha deciso di istituire un tavolo tecnico dedicato alla situazione ambientale dell'area. Alla riunione, prevista per mercoledì prossimo, parteciperanno la direzione Ambiente della Regione Abruzzo, il dipartimento di Prevenzione della Asl, l'Arta e la polizia municipale.