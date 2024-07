Aleandro Baldi contro Andrea Bocelli | Ha avuto più successo di me solo per un motivo…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024), cantante 65enne, in un’intervista a La Verità ha ripercorso la sua carriera artistica, puntando il ditol’industria discografica che, a suo modo di vedere, l’ha ostacolato preferendo scommettere su. Entrambi i cantanti sono accomunati dal fatto di essere non vedenti, non certo un dettaglio secondo, il quale ha dichiarato che l’Italia ha bisogna sempre di unleader. E durante gli anni ’90, quando esplosero entrambi i cantanti, l’industria discografica scelsecome leader dei cantanti non vedenti. La carriera dioggi vive nel suo paese natale, Greve in Chianti, dove insegna musica e si occupa di musicoterapia. Tuttavia si guarda alle spalle con un certo rimpianto, poiché a suo modo di vedere la sua carriera sarebbe potuta andare molto meglio.