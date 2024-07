A San Casciano torna all’Oratorio della Concezione un dipinto del Seicento salvato dalla guerra

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024) SANVAL DI PESA –a casa un altrorecuperato edagli orrorisecondamondiale, l’Immacolatadi Giovanni Montini. L’arte vince sullae la bellezza diventa il principio universale che la comunità, il piccolo mondo antico di San, si impegna a salvare. La statuetta in gesso d’inizio Novecento che raffigura la Madonna di Lourdes non è l’unica immagineVergine ad essere sopravvissuta alle bombe e agli orrori. C’è un altro tesoro che il Comune di Sanin Val di Pesa, insieme alla parrocchia di Sant’Andrea in Percussina, ha contribuito a scoprire, valorizzare e restituire alla comunità.