Truffa on line Beccata 36enne napoletana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un motore Alfa Romeo a 1.500 euro: denunciatatrice serialedi Napoli. A rivolgersi al commissariato il 5 luglio è stato un cittadino bulgaro 50enne che navigando in rete aveva visto l’annuncio di una ditta relativo alla vendita di un motore per auto Alfa Romeo a 1.500 euro. Concordato il pagamento e fatto il bonifico, la vittima non vedendo arrivare il corriere ha contattato il venditore che dapprima ha accampato scuse, attribuendo la responsabilità del tutto agli addetti alla consegna, poi non ha risposto più alle chiamate. Gli accertamenti degli investigatori al Banco Bilbao Vizcaya Argentario hanno visto come il conto destinatario dei 1.500 euro era intestato ad una donna partenopea gravata da numerosi precedenti di polizia per associazione per delinquere finalizzata alla, frode informatica.