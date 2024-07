Roma polizia in prima linea contro lo spaccio | 3 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Sono 3 le persone arrestate dalladi Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di, di sostanze stupefacenti. I poliziotti del X Distretto Lido dihanno arrestato un 18enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione edi sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti recatisi presso l’abitazione del ragazzo per l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, lo hanno sorpreso mentre afferrava dal comodino una busta tentando di dirigersi verso il bagno; a quel punto gli agenti lo hanno fermato e hanno recuperato 13 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina cotta e cruda. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire in totale 2,86 grammi di cocaina e 1.375 euro in contanti.