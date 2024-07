Parigi 2024 tennis analisi tabellone singolare maschile | azzurri non fortunati ci può provare Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se prima del sorteggio Carlos Alcaraz era il favorito principale per la medaglia d’oro nelai Giochi Olimpici di, dopo ilci sono pochi dubbi. C’è da dire che non ci sarebbe stata comunque troppa differenza visto che gli avversari che possono mettere in difficoltà lo spagnolo si contano sulle dita di una mano. Fatto sta che può essere soddisfatto dell’esito del sorteggio. Ciò che gli fa più piacere non può che essere l’aver evitato Alexander Zverev (che nella recente finale al Roland Garros l’aveva costretto al quinto set). Dalla sua parte è dunque finito Daniil Medvedev, che verosimilmente non arriverà però in semifinale visto che potrebbe incontrare uno specialista come Casper Ruud. Anche il norvegese, pur vantando due finali a, difficilmente può pensare di impensierire Alcaraz.