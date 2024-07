Parcheggi marciapiedi e asfalto Via dello Sport collegherà le palestre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l’intervento di manutenzione straordinaria di un tratto stradale di via, per un importo complessivo di 250mila euro. Un intervento particolarmente atteso e che prevede, da progetto, lavori su un tratto di strada di circa 224 metri, dall’incrocio con via Marchi e l’ingresso dell’antistadio, e suidi piscina e campi da tennis e di servizio allo stadio comunale. "Mettiamo in sicurezza la viabilità di via– spiega il sindaco Fabrizio Pagnoni - contrastando il forte ammaloramento della pavimentazione e facendo fronte, contestualmente, alla mancanza diin numero adeguato alla fruizione della nostra cittadellaiva.