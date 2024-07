Pancetta affumicata ritirata per l’errore sulla data di scadenza | marca e il lotto richiamato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un richiamo per undia cubettia marchio S-Budget, venduto sotto l’insegna Despar. Nello specifico il motivo è la presenza del termine minimo di conservazione (TMC) sbagliato sul prodotto: c’è scritto “10/10/2094”, invece di “10/10/2024”. Il problema riguarda 84 cartoni, provenienti dalla linea di confezionamento F. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di2404365 e il TMC errato 10/10/2094-F. Tutti coloro che hanno pertanto acquistato laa cubettinel2404365 con10/10/2094-F possono riportare il prodotto presso il punto vendita per ottenere una sostituzione o un rimborso. Laè prodotta dall’azienda Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl (concessionaria dell’insegna Despar).