Pallanuoto il ct Campagna | Quando ho iniziato la mia situazione non era diversa da quella di Spalletti

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sandrosi gode una certa stabilità: alla guida del Settebello già nel 2001, il Corriere dello Sport (con Paolo de Laurentiis) lo intervista alla vigilia dell’Olimpiade di Parigi, 23 anni dopo. Un’avventura lunghissima, cominciata né più né meno come Lucianoha cominciato la sua alla guida della Nazionale di calcio: con un risultato imbarazzante nel 2009, ai campionati del mondo di Roma: «Lanon eradadi: avevo avuto davvero poco tempo per lavorare, soltanto tre collegiali. Il giorno dopo, il presidente della Federnuoto, Barelli, lesse una mia intervista in cui dicevo che, al di là del risultato, c’erano giovani di qualità per poter avviare una ricostruzione. Mi chiamò al telefono per convocarmi».: «Siamo nel gruppo delle squadre che si giocano il podio» Esonerato? «Macché.