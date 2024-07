Lewis Hamilton | Correremo con un aggiornamento Curioso di capire cosa succederà nelle prossime gare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Determinazione. Sembra questa la parola chiave che emerge dadopo il media day dedicato al GP del Belgio, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, forgiato dal trionfo di Silverstone e dal terzo posto ottenuto lo scorso fine settimana in Ungheria, è intenzionato a proseguire il suo momento positivo, lottando con le scuderie più in forma del momento. In tal senso l’ex Campione del Mondo ha svelato che nella pista di SPA il team porterà un, fattore che potrebbe consentirgli un ulteriore passo in avanti dopo un inizio di stagione altamente complicato: “Questo weekend avremo un– ha detto– non vedo l’ora di provarlo in pista. È estremamente eccitante scoprireci aspetteràundici