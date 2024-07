Lavori allo stadio Franchi la Fiorentina perde in tribunale il primo round con il Comune

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) FIRENZE – Nessun danno alla Acfper idi riqualificazione delloArtemioa Campo di Marte. Così ha deciso, ingrado, ildi Firenze rigettando il ricorso d’urgenza della società nei confronti deldi Firenze. Secondo la, che chiedeva anche i relativi danni, isarebbero partiti in maniera non concordata con la società, provocando la riduzione della capienza dell’impianto. Il giudice ha ricordato come il progetto di riqualificazione sia datato 2021 e quindi non si può ritenere non concordato qualcosa che era comunque noto alle parti. Inoltre ildi Firenze aveva più volte ricordato il rischio dire i finanziamenti relativi in caso di ritardo dei. In questo ultimo caso, però, ilha ricordato come la mancanza di risorse riguarderebbe solo opere aggiuntive e non la totalità dell’intervento.