F1 il GP del Belgio 2024 su TV8 | programmazione e orari in chiaro dal 26 al 28 luglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Gran Premio delcostituirà il quattordicesimo dei ventiquattro scali effettuati su tutto l’orbe terracqueo dal Mondiale di Formula Uno. Dal punto di vista aritmetico siamo già entrati nella seconda metà di stagione, sul piano concettuale sta invece per chiudersi la prima. Si correrà da venerdì 26 a domenica 28. Dopodiché, le power unit si spegneranno e tutti andranno in vacanza per un mese. La corsa di Spa-Francorchamps è difatti l’ultima prima della lunga pausa estiva, diventata ormai un’abitudine per il Circus.