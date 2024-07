Don Mirco Bianchi ha compiuto 50 anni festa e cena all’aperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un centinaio di parrocchiani di Villamarina e Gatteo Mare hanno festeggiato i 50del loro parroco doncon unanel parco dietro la chiesa di Villamarina. Laè stata offerta dai vari albergatori di Gatteo Mare e Villamarina. Don, originario di Bulgarnò di Cesena, parroco di Villamarina e Gatteo Mare dal 2013, è stato felicissimo perché in piena stagione turistica non si aspettava tanta gente e all’inizio della messa, celebrata con nove preti e diaconi e i canti del coro parrocchiale, si è commosso fino alle lacrime per la chiesa colma di gente e subito si è levato il primo grande applauso: "Prima di tutto quella di questa sera vuole essere una messa di ringraziamento. Oggi ho ricordato prima di tutto tanti miei amici morti, le loro storie, soprattutto i giovani che ci hanno lasciato.