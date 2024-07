Crollo Scampia | Protezione Civile Caserta lancia raccolta fondi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Città discende in campo al fianco della popolazione di, dopo la tragedia che si è verificata presso la Vela Celeste e che ha causato tre vittime. Il Gruppo dei volontarini ha infattito una campagna per favorire ladi beni di prima necessità da far recapitare alle famiglie sfollate del quartiere napoletano. Tutte le persone che vorranno donare acqua, alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, biscotti, scatolame, potranno contattare il numero della(0823 273020) o recarsi al punto di, situato presso la sede del Gruppo volontari in via San Gennaro, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18. Il materiale raccolto verrà trasportato direttamente dalladella Città dipresso l’unico punto ufficiale a Napoli.