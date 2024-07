Calcio Oggi pomeriggio la Figc Marche decide sui campionati

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) ‘Carta canta’! Occhi puntati sull’Alma Fano, la sua eventuale esclusione aprirebbe le porte a tanti ripescaggi dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Ipotesi fusione S.Orso – Consorzio Fano Sport VALLESINA, 25 luglio 2024 –si apriranno le porte dellaComitato. Il presidente Panichi e tutto il Consiglio Federale marchigiano dovrannore la esattezza, sia formale che sostanziale, delle domande presentate da tutti i club aventi diritto, ognuno per il proprio campionato di competenza, e poi stilare i Gironi dall’Eccellenza alla Seconda Categoria per la prossima stagione con il primo campionato regionale e la Promozione al via l’8 settembre. Come oramai tutti sanno, la questione ruota attorno all’Alma Juventus Fano e alla documentazione, ‘carta canta’, che il club ha presentato.