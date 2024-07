Atletica i migliori italiani nel ranking verso le Olimpiadi | Fabbri Tamberi Simonelli e Furlani in auge C’è Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia ha le carte in regola per brillare nell’alledi Parigi 2024, ma vediamo nel dettaglio la situazione degli azzurri neistilati da World Athletics alla vigilia dei Giochi (uomini, tratteremmo delle donne in un altro articolo). Leonardotallona sempre più da vicino i due statunitensi nel getto del peso dopo averli battuti in Diamond League a Londra: il toscano è terzo con 1.467 punti alle spalle di Ryan Crouser (1.504) e Joe Kovacs (1.482), in top-10 figura anche l’altro azzurro Zane Weir (1.332). Gianmarcoè scivolato in quarta posizione nel salto in alto, nonostante sia Campione Olimpico, Campione del Mondo, Campione d’Europa e detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri a Roma): il fuoriclasse marchigiano vanta 1.353 punti e si trova alle spalle del neozelandese Hamish Kerr (1.