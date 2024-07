Animali in vacanza poca sicurezza e accoglienza su mezzi di trasporto e strutture

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ind'estate con il proprio animale. Solo il 9% decide di lasciarlo a casa, rivolgendosi principalmente ai propri parenti (69%) per la gestione dello stesso nei giorni di assenza, solo il 19% affida il proprio animale ad una pensione. Ben il 91% preferisce utilizzare la propria automobile, non più del 6% utilizza il treno e solo il 2% l’aereo. Il dato mette in luce la netta discrepanza tra regolamenti esistenti delle compagnie aeree e le reali esigenze sempre crescenti di chi viaggia con cane o gatto. Sono i dati emersi dall'osservatorio di Quattrozampeinfiera che ha intervistato 12mila italiani.