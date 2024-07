Agente assalito in carcere | Servono misure subito siamo sotto organico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ha chiesto all’di polizia penitenziaria di poter utilizzare il telefono per la chiamata settimanale, ma all’esterno della cella, dopo aver finto di telefonare, ha preteso di spostarsi in una diversa sezione, circostanza che non è consentita. Ed è stato allora che ha aggredito l’prendendolo per il collo con violenza. È accaduto nel pomeriggio di lunedì nelvigevanese della frazione Piccolini. Protagonista dell’episodio un detenuto di origine extracomunitaria. Il detenuto, bloccato dai colleghi dell’aggredito, è stato riportato in cella mentre l’è stato soccorso e accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni per lesioni al rachide cervicale.