Un viaggio di 1200 chilometri in bicicletta per raccogliere fondi l’impresa di Carlo Pellegrini

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Vicopisano (Pisa), 24 luglio 2024 – Undiinper i bambini meno fortunati. È stata un’avventura ma anche una missione quella di, 62enne professore di Vicopisano che si è spinto con la suafino ai confini del Polo Nord perper sostenere i progetti dell’Unicef per l’infanzia. Undi quasi un mese tra Norvegia e Finlandia dove l’unico motore è stato la solidarietà. "in bici da anni - racconta - ma quando ho scoperto il crowdfounding ho unito il divertimento all’aiuto al prossimo. Per questo, in occasione dei 50 anni di Unicef che sono stati festeggiati il 19 giugno, ho voluto fare questa sfida di beneficenza".