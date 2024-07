Tumore al pancreas | trovata una cura che può sconfiggerlo Lo studio tutto italiano…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilal, particolarmente l‘adenocarcinoma duttale pancreatico, è noto per la sua aggressività e bassa sopravvivenza. Secondo i dati recenti, rimane uno dei tumori con il tasso di sopravvivenza più basso, sia a un anno che a cinque anni dalla diagnosi. Nel 2022 in Italia sono stati diagnosticati 14.500 nuovi casi e il fumo è un fattore di rischio significativo, raddoppiando la probabilità di ammalarsi. L’adenocarcinoma duttale pancreatico è una delle forme più aggressive di cancro al, caratterizzata da un meccanismo chiamato macropinocitosi. Questo processo permette alle cellule tumorali di crescere e sviluppare resistenza ai trattamenti tradizionali come radioterapia e chemioterapia, assorbendo nutrienti dall’ambiente circostante anche in condizioni di carenza di risorse.