Tragico scontro nel Comasco Muore sul suo autocarro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nellotra due autocarri, avvenuto ieri in via Valle Mulini a Fino Mornasco, è morto sul colpo uno dei due conducenti. La vittima è Maurizio Lancerotto, 45 anni residente a Veniano, trovato ormai senza vita dal medico del 118, arrivato pochi minuti dopo lo. I due mezzi, un Iveco cassonato condotto da un canturino di 49 anni, e il furgone guidato dalla vittima, si sono incrociati pochi minuti prima delle 14, mentre arrivavano da due direzioni opposte. Loè stato praticamente frontale: l’Iveco è finito fuori strada con la parte anteriore sinistra sfondata, mentre il furgone bianco guidato da Lancerotto si è completamente accartocciato nella parte anteriore, e si è ribaltato sul fianco sinistro a lato della strada. L’uomo, all’interno dell’abitacolo, ha riportato traumi gravissimi, che non gli hanno lasciato scampo.