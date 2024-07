Tante volte offriamo un aiuto o un conforto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pradelli, quali sono le ragioni che l’hanno portato ad aderire all’iniziativa? "La necessità di prendere parte al progetto nasce da una mia esperienza concreta e reale: uno dei miei due locali (l’Osteria Colle Ameno, ndr) è situato in un borgo isolato, quindi nei dieci anni in cui siamo qua ci è capitato diversedi dare ristoro a chi ne avesse bisogno o anche chi magari faceva un incidente sulla strada. Anche nell’altra nostra osteria a Badolo, zona di passaggio della via degli dei, abbiamo accolto chi aveva difficoltà respiratorie". Qual è il servizio che offre? L’Osteria Colle Ameno chiude molto tardi, quindi le nostre luci rimangono accese fino alle due o tre del mattino, credo che anche solo la nostra presenza riesca a garantire più sicurezza alle famiglie che abitano la zona, in un contesto in cui per chilometri non c’è nulla.