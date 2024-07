Strepitoso Roberto Lacorte | il pilota pisano trionfa nel Paul Ricard

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pisa, 24 luglio 2024 – 'Veni, vidi, vici':ed il team Cetilar Racing prendono tutto al '', centrando un doppio successo nella classe Am in occasione dell'apparizione one-shot fatta nel GT Open lo scorso fine settimana. La squadra tutta italiana supportata dalla AF Corse ed impegnata da tre stagioni a tempo pieno in USA nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance, è scesa in pista sul circuito francese con la Ferrari 296 GT3 n.47 condotta daltoscano, in questa circostanza in equipaggio singolo. E sul tracciato di Le Castellet,è stato protagonista assoluto nel week-end fin da sabato, quando ha conquistato la pole della Am stampando il 13° responso assoluto per poi centrare il successo di classe al suo esordio assoluto nella serie continentale.