Stop al lavoro nei cantieri nelle ore più calde del giorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Filca Cisl Arezzo e Siena accolgono con soddisfazione l’Ordinanza regionale dello scorso 18 luglio, che ha vietato ilall’interno deinell’orario compreso tra le 12:00 e le 16:00, nei giorni considerati ad alto rischio sino al 31/08/2024. Una richiesta su cui le sigle sindacali spingono ogni anno, soprattutto con le alte temperature che si raggiungono negli ultimi anni. L’Ordinanza di fatto imporrà maggiori controlli in questo periodo, non solo da parte degli Organi ispettivi ma anche dalle Forze dell’Ordine, con annesse sanzioni pesanti per tutte quelle aziende edili che non dovessero rispettare quanto previsto.