Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 24 al 30 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’estate in città si anima di arte e cultura con le tante iniziative promosse anche questa settimana dallaai. Ultimo appuntamento con Luci su Massenzio, la manifestazione estiva che tutti i sabati sera di giugno eha animato il grande complesso monumentale nel cuore della campagna romana, tra visite guidate, concerti e iniziative di intrattenimento. Questo sabato 27, a partire dalle 19.45, natura e archeologia si incontreranno con la visita Esopo sulle tracce della volpe della Villa di Massenzio a cura di Francesca Romana Cappa ed Ersilia Maria Loreti, il biologo Simone Ceccobelli, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica: una passeggiata alla scoperta degli animali notturni che popolano l’area e un’occasione per parlare di storia, letteratura classica e biodiversità.