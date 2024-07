Sinner salta le Olimpiadi di Parigi 2024 | Stop dai medici

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Janniknon parteciperà alledi. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, oggi ha annunciato il forfait: non prenderà parte ai Giochi per motivi di salute. Dopo una settimana di prove a Monaco in preparazione delledi, Jannikha iniziato ad avvertire sintomi di malattia lunedì sera. Dopo aver consultato il suo team diil giorno successivo, gli è stato fortemente consigliato di ritirarsi dai Giochi Olimpici a causa della diagnosi di tonsillite. “Sono estremamente triste e deluso. Competere ai Giochi Olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento.