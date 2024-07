Seul da Kim 52 milioni di proiettili artiglieria a Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato fino al 15 luglio container alla Russia in grado di contenere circa 5,2did'e decine di missili balistici a corto raggio. E' la stima del ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won-sik, fatta in un'intervista al quotidiano nipponico Yomiuri. Nel mezzo dei persistenti timori sul rafforzamento delle relazioni militari tra Pyongyang e, Shin ha ribadito che la possibile fornitura di armi sudcoreane all'Ucraina dipenderà "dal livello e dai dettagli della cooperazione militare" trae Pyongyang, come le transazioni di armi e di tecnologia militare.